Россия будет строить железнодорожные паромы для Балтийского моря

Кудрово, Ленинградская область, , 11:36 — REGNUM 26 декабря стало известно, что распоряжением правительства РФ № 2895 Росморречфлот обязан в 2019 году подписать государственный договор Невским судостроительно-судоремонтным заводом на строительство парома для железнодорожной переправы между Ленинградской и Калининградской областями (Усть-Луга — Балтийск) по проекту CNF19M.

Проект CNF19M разработан «Морским Инженерным Бюро — СПб», строительство парома включено в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года. Основным требованием для парома было выполнение экологических требований по массовому содержанию серы в выбросах, поскольку Балтийское море является районом контроля выбросов серы: в 2020 — 2025 годах содержание серы в судовом топливе должно быть не более 0,5%, а выбросов — не более 0,1% массы. В связи с этим силовые установки парома будут работать на СПГ.

Проект CNF19M представляет собой 200-метровый автомобильно-железнодорожный паром-газоход ледовой категорией Arc4 с закрытой грузовой палубой для вагонов и открытой верхней палубой для автотрейлеров и автомобилей. Назначение — перевозка железнодорожных составов российского стандарта, а также других накатных грузов, включая опасные грузы, до 30 рефконтейнеров.

В настоящее время в Балтийском море на постоянной основе работают около 50 паромных сервисов, но среди них только шесть железнодорожных. Проект CNF19M позволит России увеличить грузооборот с Калининградской областью и продолжить снижение зависимости от транзитных услуг республик Прибалтики.