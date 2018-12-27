«Безо всяких разумных экономических мотивов»: дело экс-главы «Татфондбанка»

Казань, , 07:37 — REGNUM В рамках дела о банкротстве бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина одна из компаний, где он владеет 100% доли, пытается оспорить отказ суда во включении требований в реестр кредиторов экс-банкира. Апелляционная жалоба из-за недочётов была оставлена без движения, но у ООО «МР Холдинг» есть время устранить их до 23 января 2019 года. Ранее суд первой инстанции уточнил, что заявленное требование о включении в реестр необоснованно, так как «заключение договора займа не имело, в первую очередь, для заявителя экономического смысла и целесообразности». А финансовый управляющий и кредитор добавили, что заявитель и экс-банкир, по их мнению, «лишь создали видимость финансовых отношений (транзитные операции) безо всяких разумных экономических мотивов совершения этих сделок, а также у заявителя отсутствовала реальная возможность выдачи займов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ТФБ лишился лицензии в марте 2017 года, а уже в апреле его обанкротили, долги перед кредиторами банка на сегодня превышают 166 млрд рублей. Долги самого Роберта Мусина, чьё банкротство как физлица инициировал летом 2017 года конкурсный управляющий банка в лице госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», в 2019 году уже могут превысить 22,5 млрд рублей. В их числе 21,5 млрд рублей, что в качестве ущерба по ряду эпизодов уголовного дела, возбуждённого в отношении Мусина, заявил ТФБ. На сегодня Роберт Мусин находится под домашним арестом, а расследование уголовных дел продолжается. Общий ущерб по ним уже более 50 млрд рублей.

В конце декабря 2018 года депутату Госсовета РТ Роберту Мусину продлили процедуру реализации имущества до 28 мая 2019 года. Перед объявлением банкротом финансовое положение бывшего банкира попытались восстановить через реструктуризацию задолженности, но неудачно. В середине июля 2018 года был начат процесс банкротства. На сегодня финансовый управляющий Елена Рогожкина формирует конкурсную массу, в том числе и через оспаривание спорных сделок. Таких как брачный договор, заключенный с супругой в период действия первого этапа банкротной процедуры, а также договоры дарения недвижимости, например, квартиры в Казани общей площадью свыше 500 кв.м.

Помимо этого, несколько компаний из числа тех, где 100% доли принадлежат Роберту Мусину (например, ООО «ТФБ Стратегия» и ООО «МР Холдинг»), попытались войти в реестр кредиторов экс-банкира, но суд отклонил эти притязания, указав, что переводы носили транзитный характер, а, судя по бухгалтерской отчетности заявителей, у них не было реальной возможности выдать займы на такие суммы. Общая сумма заявленных претензий двух компаний превышала 115 млн рублей.

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На сегодня ООО «МР Холдинг» оспаривает отказ во включении в реестр кредиторов 58 758 658 рублей 49 копеек, в их числе долг — 52,751 млн рублей и проценты — 6 007 658 рублей 49 копеек.

Первая инстанция в своём решении отметила, что «фактическое злоупотребление правом выразилось и в том, что заключение договора займа не имело, в первую очередь, для заявителя экономического смысла и целесообразности», а представленная отчётность ООО за 2016−2017 годы «показывает отсутствие доказательств удовлетворительного финансового состояния, позволявшего выдачу займов более 52 млн рублей».

"Более того, от года к году происходило ухудшение показателей и с 17.07.2018 г. в отношении ООО «МР Холдинг» введена ликвидация, в настоящее время находится в процедуре конкурсного производства. Заявителем не опровергнуты доводы финансового управляющего и кредитора о том, что никаких обеспечительных договоров при выдаче займов не было предусмотрено для их возврата, и подобные займы невозможны для других (не аффилированных) лиц в гражданско-правовых отношениях», — отмечалось в вердикте суда и добавлялось, что финансовый управляющий и кредитор также считают, что ООО и сам должник, являясь аффилированными лицами «лишь создали видимость финансовых отношений (транзитные операции) безо всяких разумных экономических мотивов совершения этих сделок, а также у заявителя отсутствовала реальная возможность выдачи займов».

В суде также заявлялось, что «перечисление ООО «MP Холдинг» денежных средств по договорам займа носит транзитный характер». 26 июля 2017 года санируемый на тот момент ПАО «Тимер-Банк» выдал аффилированной с Робертом Мусиным ООО «Ягодинская слобода» кредит на 140 млн рублей «без какого-либо обеспечения». В тот же день ООО перечислило другой связанной с Мусиным компании — ООО «Реал Истэйт» в счет оплаты по договору купли-продажи участка 120 млн рублей. А следом «Реал Истэйт» передаёт 50 млн рублей ООО «MP Стратегия» и 70 млн рублей ООО «MP Холдинг», которые в последующем были перечислены должнику.

«25.07−27.07.2016 ООО «MP Стратегия» и ООО «ТФБ Холдинг» выдают заем Мусину Р. Р. При этом, исходя из анализа бухгалтерской отчетности ООО «MP Холдинг», ООО «Реал Истейт», ООО «Ягодинская Слобода», у них отсутствовала реальная возможность выдать заем в таком размере. Согласно данным бухгалтерского баланса на 2016 кредиторская задолженность аффилированных с должником организаций составляет: ООО «MP Холдинг» — 3 120 000,00 руб., ООО «Реал Истейт» — 122 586 000,00 руб. (на 2015 г.), ООО «Ягодинская Слобода» — 306 389 000,00 руб. При этом кредиторская задолженность увеличивается вопреки резкому уменьшению запасов обществ. Одновременно с ростом кредиторской задолженности растет и дебиторская: ООО «MP Холдинг» — 192 151 000,00 руб., ООО «Реал Истейт» — 456 888 000,00 руб. (на 2015 г.), ООО «Ягодинская Слобода» — 287 955 000,00 руб. Обстоятельства выдачи займа свидетельствуют о том, что заем использовался аффилированными организациями должника вместо механизма увеличения уставного капитала», — отмечалось в решении суда, которое на сегодня компания Роберта Мусина пытается оспорить.

У ООО «МР Холдинг» есть время устранить недочёты, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, до 23 января 2019 года.

Уточним, ООО «МР Холдинг», созданное в 2013 году для деятельности в области права и бухгалтерского учета, с 21 сентября 2018 года является банкротом и находится под конкурсным управлением. Также по решению учредителя компания с 9 июля 2018 года — в стадии ликвидации. Уставный капитал ООО — 500 тыс. рублей.