Долги самому себе не признали: дело экс-главы «Татфондбанка»

Казань, , 04:36 — REGNUM Двум компаниям, где 100% долей принадлежат бывшему председателю правления «Татфондбанка» Роберту Мусину, отказали во включении в реестр его кредиторов. Арбитражный суд Татарии рассмотрел заявления в рамках дела о банкротстве экс-банкира. Решения могут быть обжалованы, но подлежат немедленному исполнению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, экс-глава обанкроченного в апреле 2017 года ТФБ Роберт Мусин по иску конкурсного управляющего банка был также признан банкротом. Реструктуризация, введённая изначально, не помогла восстановить платежеспособность должника, поэтому в середине июля 2018 года суд перешёл к реализации имущества. Этап установлен до 25 декабря 2018 года. Среди основных кредиторов бывшего банкира, депутата Госсовета РТ Роберта Мусина — сам ТФБ, который помимо кредитов и долгов по гражданским искам, признан гражданским потерпевшим по уголовным делам, возбуждённым в отношении экс-банкира. По ряду из них, где следствие завершено, ТФБ уже потребовал включить в реестр 21,5 млрд рублей. Для сравнения: долги самого банка перед кредиторами составляют 158 млрд рублей.

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Во время инвентаризации имущества бывшего банкира выяснилось, что он владеет долями, в том числе и 100%, в 11 юридических лицах. Единоличным собственником он является в ООО «МР Аналитика», ООО «ТФБ Стратегия», ООО «МР Холдинг» и ООО «АИДА-Р». На сегодня по ряду компаний собственник принял решение об их ликвидации, но кредиторы и финансовый управляющий, назначенный банком по делу о банкротстве, пытаются его обжаловать.

В сентябре 2018 года две компании, полностью принадлежащие Роберту Мусину, — ООО «МР Холдинг» и ООО «ТФБ Стратегия» обратились в Арбитражный суд Татарии с требованием включить их в реестр кредиторов экс-банкира. Своё требование они обосновали тем, что собственник взял в своих компаниях займы на общую сумму более 115 млн рублей. Сообщалось, что займы были оформлены в июле и ноябре 2016 года.

Суд рассмотрел оба ходатайства и вынес вердикты — в удовлетворении требований о включении в реестр кредиторов отказать. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

На 17 декабря 2018 года финансовый управляющий Роберта Мусина назначил собрание кредиторов, на котором предстоит решить судьбу ещё части собственности должника — долей в уставных капиталах казанских ООО «Старый приятель», ООО «Группа «ДАР» и ООО «АК ТАШ-ТФБ». Помимо этого, будет заслушан отчёт финансового управляющего о своей деятельности и об использовании денежных средств.