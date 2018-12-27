Фонду развития Дальнего Востока добавили 10,6 млрд рублей

Владивосток, , 06:21 — REGNUM Фонд развития Дальнего Востока докапитализирован на 10,6 млрд рублей. О необходимости докапитализации Фонда президент РФ Владимир Путин объявилв сентябрена Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минвосторкразвития.

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«Внешпромбанк» (акционер Фонда) увеличил уставной капитал ФРДВ.

«Правительство докапитализировало Фонд развития Дальнего Востока на 10,6 млрд рублей. ВЭБ. РФ (единственный акционер фонда) увеличил уставной капитал ФРДВ за счёт средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе», — сообщили в Минвостокразвития.

Средства, выделенные ФРДВ ранее, полностью распределены и направлены на финансирование 16 приоритетных инвестиционных проектов в ДФО общей стоимостью около 170 млрд рублей, инвестиции Фонда в которые превышают 40 млрд рублей. Около 20% инвестиций Фонда уже направлено на поддержку малого и среднего бизнеса. 642 предприятия на Дальнем Востоке получили льготные кредиты на 14 млрд рублей. Программа «Доступный кредит для МСП» будет продолжена в 2019 году.

«Мы вложили первоначальный капитал в приоритетные проекты, обеспечив инициаторов дешевым и долгосрочным финансированием. Докапитализация позволит продолжить эту работу. При этом Фонд будет стремиться к максимальному увеличению мультипликатора частных инвестиций на каждый инвестируемый бюджетный рубль», — пояснил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд развития Дальнего Востока является крупнейшим инвестором ключевых несырьевых проектов, в том числе, реализуемых на территориях опережающего развития. Так, Фонд финансирует строительство свиноводческого комплекса в ТОР «Михайловское», крупнейшего предприятия по добыче коксующего угля в Южной Якутии, первого в России завода по глубокой переработке сои в Амурской области, нового пассажирского авиатерминала в Хабаровском аэропорту, жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда», поддерживает ряд других инфраструктурных и промышленных проектов.

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Ранее на проекты по развитию Дальневосточного федерального округа зарезервированы 8,5 млрд рублей, которые направят на реализацию инвестиционных проектов с участием Фонда развития Дальнего Востока.