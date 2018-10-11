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Медведев рассказал о дополнительных 8,5 млрд на развитие Дальнего Востока

Экономика

На мероприятия по развитию Дальневосточного федерального округа зарезервированы 8,5 млрд рублей

Москва, 11 октября 2018, 14:22 — REGNUM  На финансирование государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона правительство России выделит дополнительно около 8,5 млрд рублей. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, на мероприятия по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) зарезервированы 8,5 млрд рублей, которые предлагается направить «на реализацию инвестиционных проектов с участием Фонда развития Дальнего Востока».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Трутнев пообещал, что предложения президенту по этому вопросу будут подготовлены до конца 2018 года.

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