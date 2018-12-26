Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России

Москва, , 23:59 — REGNUM В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».

По информации издания, такую инициативу в настоящее время прорабатывает Министерство финансов России совместно с бизнес-сообществом.

Сообщается, что введение подобного ограничения поддержали в Союзе виноделов и виноградарей России, где считают, что такая мера позволит отличить настоящее вино от подделки. При этом там полагают, что минимальная цена на вино должна быть ниже минимальной стоимости шампанского с учётом различий в процессах их производства.

В свою очередь, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) инициативу Минфина не оценили. Её представители отметили, что установление минимальной цены не приведёт к повышению качества алкоголя на прилавках, а также обратили внимание на низкую конкурентоспособность отечественных производителей в условиях ужесточения ценовой политики.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2018 года в России начали действовать унифицированные цены на слабую и крепкую водку — в настоящее время она составляет 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции. Минимальная цена на шампанское с 2016 года составляет 164 рубля за 0,75 литра.

Средняя стоимость вина в российских магазинах, по сведениям оператора фискальных данных «Такском», сегодня составляет 370 рублей за бутылку.