«Газпромнефть шельф» выиграла аукцион по Южно-Обскому нефтегазовому участку

Москва, , 22:31 — REGNUM Компания «Газпром нефть шельф» выиграла аукцион на получение лицензии на разработку Южно-Обского нефтегазоконденсатного участка в Карском море. Платеж за право на получение лицензии составил 1,019 млрд. рублей. Заявки на аукцион подавали «Газпром нефть», её дочерняя компания «Газпром нефть шельф» и корпорация «Энергия».В 2019 году предприятие разработает проект поисково-оценочных работ научастке и приступит к геологоразведке, — сообщает пресс-служба ПАО «Газпром нефть».

Южно-Обский участок площадью 321 квадратный километр находится в южной части Обской губы Карского моря, в 15 километрах южнее Новопортовского месторождения. Глубина моря в пределах здесь не превышает 20 метров. Прогнозные ресурсы нефти на участке по состоянию на 1 января 2009 года составляли по всем категориям 48,8 млн. тонн, запасы газа по всем категориям 176 млрд. кубометров. Прогноз по конденсату составляет по всем категориям 15,4 млн. тонн.

«Включение Южно-Обского участка в периметр лицензионных участков «Газпром нефти» усиливает позиции компании в ключевом регионе деятельности и открывает новую страницу освоения морских месторождений в акватории Карского моря. Южно-Обский участок органично соседствует с крупным проектом «Новый порт», — сообщил заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти» Андрей Патрушев.

Месторождения в Обской губе открыты в 2000-е годы. Проведенные в 2001 — 2004 годах сейсморазведочных работы позволили выделить перспективный Южно-Обский участок. До 2018 года участок находился в не распределенном фонде недр России.