Россия ограничит поставки с трёх предприятий Евросоюза из-за ГМО

Москва, , 19:23 — REGNUM Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции с трёх предприятий Бельгии, Италии и Нидерландов. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идёт о корме для лошадей Cavalor Action Pellet производства компании Versele-Laga (Бельгия), кормовой добавке «Милкивин» производства Sloten B.V. (Нидерланды) и корме для свиней Vital Forte Pig производства Farmer S.p.A. (Италия).

Как уточняется, ограничения вводятся в связи с выявлением в составе указанной продукции незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов.

Решение Россельхознадзора вступит в силу с 30 декабря. В случае поступления данной продукции в Россию до даты введения ограничений она будет проверена на наличие незаявленных ГМО-компонентов, уточнили в ведомстве.