Россия ждет от граждан предоплаты налогов

Москва, , 01:40 — REGNUM С 1 января Единый налоговый платеж (ЕНП) для физических лиц будет включать все имущественные платежи граждан: налог на недвижимое имущество, земельный и транспортный, все налоги можно оплатить авансом сообщает ИА REGNUM.

ЕНП введен, чтобы уменьшить количество ошибок и упростить процедуру сбора платежей за все имущество граждан.

Для удобства физических лиц предусмотрена оплата налогов в Личном кабинете налогоплательщика, через единые многофункциональные центры (МФЦ), через кассы банка или при помощи смартфона при сканировании QR-кода на бумажной платежке.

Квитанция выдается налоговой службой по месту прописки, временной регистрации физлица или регистрации недвижимого объекта.

Предполагается, что платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения. Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов.