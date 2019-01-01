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Россия ждет от граждан предоплаты налогов

Экономика

Налоги можно заплатить авансом

Москва, 1 января 2019, 01:40 — REGNUM  С 1 января Единый налоговый платеж (ЕНП) для физических лиц будет включать все имущественные платежи граждан: налог на недвижимое имущество, земельный и транспортный, все налоги можно оплатить авансом сообщает ИА REGNUM.

ЕНП введен, чтобы уменьшить количество ошибок и упростить процедуру сбора платежей за все имущество граждан.

Для удобства физических лиц предусмотрена оплата налогов в Личном кабинете налогоплательщика, через единые многофункциональные центры (МФЦ), через кассы банка или при помощи смартфона при сканировании QR-кода на бумажной платежке.

Квитанция выдается налоговой службой по месту прописки, временной регистрации физлица или регистрации недвижимого объекта.

Предполагается, что платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения. Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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