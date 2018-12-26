Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Москва, , 12:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на следующий год, соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2019 год устанавливается продолжительностью 252 месяца», — говорится в документе.

Срок ожидаемого периода выплат накопительной пенсии (так называемый срок дожития) — период времени, в течение которого вышедший на пенсию гражданин будет получать пенсию.

Показатель «ожидаемый период выплаты» используется только при расчете накопительной пенсии, при расчете страховой пенсии с 1 января 2015 года этот показатель не применяется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2020 года в России может быть запущена новая система индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

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