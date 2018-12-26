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Инвестиции КНР в экономику ДФО сохраняются на уровне 80% в 2018 году

Экономика

Число китайских инвесторов в ДФО растёт

Хабаровск, 26 декабря 2018, 07:20 — REGNUM  Инвестиции Китайской Народной республики в 2018 году в экономику Дальнего Востока России сохраняются на уровне 80% от общего объёма. Количество китайских инвесторов в ДФО растёт. Растёт, по данным Минвостокразвития, и товарооборот с КНР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Китайские инвестиции составляли 80% от общего объёма и в 2017 году.

«Количество инвесторов растёт, но соотношение остаётся прежним», — привело слова главы Минвостокразвития Александра Козлова РИА Новости.

Министр также отметил, что вполне неплохо растет и товарооборот с КНР. По его словам, по итогам прошлого года его объёмы составили 7,7 млрд долларов, а в 2018 году, только за 10 месяцев, он составил 7,64 млрд долларов. Рост, таким образом, составил 28%. Но есть куда двигаться дальше.

Козлов пояснил, что, по оценкам экспертов, российско-китайский товарооборот в 2018 году превысит отметку в 100 млрд долларов, то есть, на Дальний Восток приходит менее 10% от общего объёма. Кроме того, по словам министра, товарооборот с Республикой Кореей за 10 месяцев вырос на 24% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 7,88 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, инвесторы из КНР стали одними из первых резидентов дальневосточных ТОСЭР и свободного порта Владивосток. В декабре 2017 года Минвостокразвития приводило данные, что китайские бизнесмены реализуют на Дальнем Востоке проекты общей стоимостью 20 млрд долларов США.

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Привлечение инвестиций в региональную экономику
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