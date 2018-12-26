«Карповке» готовят переезд? Спор вокруг нижегородского ТЦ с 100 арендаторов

Нижний Новгород, , 05:36 — REGNUM Владелец нижегородского комплекса ТЦ «Карповка», где разместились более 100 торговых точек по продаже строительных материалов, автозапчастей и аксессуаров, ООО «Этуаль» не смогло отстоять в Арбитражном суде Волго-Вятского округа договор аренды земельного участка общей площадью 56 303 кв. м, выделенного под размещение временного рынка автозапчастей в комплексе с временными парковками автомобилей в 2007 году. Суд отказался отменять решение суда первой и апелляционной инстанций, но вердикт ещё может быть оспорен в двухмесячный срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В апреле 2007 года администрация Нижнего Новгорода и ООО «Этуаль» заключили договор аренды земельного участка площадью 56 303 квадратных метров, расположенного в районе Мызинского моста по улице Суздальской для размещения временного рынка автозапчастей в комплексе с временными парковками автомобилей. Срок действия договора истекал 6 марта 2017 года. В 2017 году арендодатель участка сменился на министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

8 августа 2014 года мэрия по результатам торгов подписала с ООО «Глобал Эстейт» договор на развитие застроенной территории общей площадью 32,86 гектара в границах улиц Новикова — Прибоя, Героя Попова, Суздальской, переулка Суздальского, Шекспира, реки Оки в Ленинском района Нижнего Новгорода.

ООО «Этуаль» посчитало, что «данный договор не соответствует действующему законодательству и нарушает его права как арендатора и претендента на получение в собственность включенного в территорию развития земельного участка», и обратилось в арбитражный суд с требованием признать сделку недействительной и применить последствия недействительности.

«Рассмотрев материалы дела, изучив представленные доказательства, заслушав представителей спорящих сторон, суд не нашел правовых оснований для удовлетворения исковых требований», — отметил суд первой инстанции ещё в 2017 году.

В качестве обоснования отказа судья назвал тот факт, что на сегодня договор аренды прекращен в связи с истечением срока пользования участком, проведена государственная регистрация прекращения обременения.

«Таким образом, в настоящее время у истца отсутствуют правовые основания для использования земельного участка с кадастровый номер 52:18:05 03 14: 0004, в силу чего законные интересы истца спорным договором о развитии застроенной территории не нарушаются. Несогласие истца с прекращением договора аренды в связи с истечением срока пользования земельным участком, а так же отказом министерства в предоставлении земельного участка в собственность, наличие судебных споров по делу А43−16 627/2017, и по делу А43−538/2017 не являются доказательством нарушения его прав и законных интересов», — отметил Арбитражный суд Нижегородской области.

Обжаловать в апелляционной инстанции вердикт ООО не удалось, также окончилась неудачей и попытка отменить оба судебных документа в Арбитражном суде Волго-Вятского округа.

Волго-Вятский суд уточнил заявителю, что «аргументы подателя жалобы, заявленные им по существу иска, не имели правового значения ввиду недоказанности истцом права на оспаривание договора от 08.10.2014 года №099/05».

Решение последней инстанции вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда РФ в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Этуаль» учреждено 27 августа 1998 года, уставный капитал — 800 тыс. рублей. Директор — Андрей Пряхин, владельцы — Тагир и Надежда Салеховы, Константин Быков и Михаил Грачев. Салехов, Быков и Грачев помимо компании «Этуаль» выступали соучредителями ООО «Регион-Инвест», а Салехов и Быков также являются соучредителями московских ООО «Нордс» и «Нордс-2». Оба последних общества по основному виду деятельности занимаются организацией и проведением азартных игр и заключением пари.

На официальном сайте торгового центра опровергаются сведения о закрытии: «ТК «Карповский» работает в обычном режиме. Любая информация о нашем закрытии — это только слухи и непрофессионализм некоторых людей».

Судебный спор по одному из крупнейших комплексов города вызвал интерес горожан, мнения разделились.

«Проиграли апелляционный суд, к этом у все шло. Проблема в том, что после сноса рынка, на очереди садоводы и частные домовладения», «Да и нечего ему делать в самом центре города. Мелкие лавки пусть в автомолл переезжают, а лесом, да металлом с цементом за чертой города нужно торговать. Вроде им выделяли площадку у южного обхода», — пишут горожане.