Из-за антисанитарии на производстве закрыли нижегородский хлебозавод

Нижний Новгород, , 22:11 — REGNUM Один из хлебозаводов в Нижнем Новгороде закрыли в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Работа АО «Колос 3» приостановлена на 45 суток, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Нарушения, выявленные на заводе, в управлении назвали грубыми. В частности, в производственных помещениях на стенах отслаивается краска, плиточное покрытие стен с дефектами, вытяжная шахта с большим количеством копоти, раковины для мытья инвентаря проржавели.

Кроме того, машина для мытья хлебных лотков покрыта слоем пыли, грязный пол.

«На заводе не проводится санитарно-технические, санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение; не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих (не проводится своевременно ремонт и заделка щелей, стыков, обеспечение своевременной уборки помещений объекта), в производственных помещениях хлебозавода обнаружено большое количество тараканов и другие нарушения», — подчеркнули в ведомстве.

Автозаводский районный суд 14 декабря вынес решение о приостановлении деятельности завода. Через неделю рассматривалось ходатайство о досрочном возобновлении деятельности предприятия, однако выяснилось, что в течении семи суток нарушения не были полностью устранены и оснований для возобновления работы завода нет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время тяжелые времена переживает хлебозавод города Городца — ОАО «Городецкий хлеб». В начале октября 2018 года на нижегородских сайтах появились жалобы работников хлебозавода, где они сообщали, что с июля не получают заработной платы. Позднее стало известно, что часть сотрудников объявила забастовку до полной выплаты зарплаты. С 5 октября предприятие, обеспечивающее хлебом город, практически остановлено — производить продукцию некому, работники бастуют.

В 2018 году, судя по базе Арбитражного суда Нижегородской области, претензии на различные суммы к хлебозаводу Городца появились у почти 25 компаний и госорганов.

Например, 3 октября 2018 года ООО «Автоэкспедиция» подало иск на 441 730,67 рубля. В начале октября также с иском обратился поставщик газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», сумма претензий — чуть более 230 тыс. рублей.

Несколько претензий имеется от Пенсионного фонда, от частного охранного агентства также подан иск.

В период с начала октября до настоящего момента в отношении предприятия были поданы еще 15 исковых заявлений. В числе истцов «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», Ассоциации «Нижегородский хлеб», МУП «Тепловые сети».