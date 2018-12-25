Киберпанк от премьера: какого чуда ждёт Медведев от цифровизации РФ?

Москва, , 17:35 — REGNUM Власти РФ вместо того, чтобы улучшать в стране условия труда и повышать его производительность, ждут технологического чуда от так называемой «цифровизации экономики». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что на выполнение национальной программы «Цифровая экономика РФ» до 2024 года потребуется почти два триллиона рублей.

«Это очередные попытки российского правительства получить «бога из машины», — сказал Григорьев. — Российскую экономику предлагают не развивать теми методами, которыми пользовалось человечество десятки и сотни лет — то есть улучшало условия труда, повышало его производительность и старалось встроиться в выгодные международные цепочки разделения труда».

Вместо этого, как полагает Григорьев, власти РФ предпочитают скакать по верхам, пропуская последовательные ступеньки, и рассчитывают сразу оказаться на вершине пирамиды.

«Не развивая промышленность, не улучшая образование, не вкладываясь в здравоохранение и не делая вообще ничего, — констатировал эксперт. — Забавно, что все эти рассуждения идут на фоне недавней информации о том, что в РФ на протяжении ряда лет фальсифицировалась статистика о ситуации в сельском хозяйстве. В результате чего широко разрекламированный рост сельского хозяйства, о котором мы постоянно слышали, по факту оказался если не отсутствующим, то намного более скромным».

Гражданам РФ, по мнению эксперта, предлагают поверить в какие-то невероятно прогрессивные методы учёта и государственной работы, которые будут внедрены в общенациональном масштабе.

«И это при том, что в РФ один из самых низких показателей автоматизации промышленного производства, — обратил внимание Григорьев. — Вероятнее всего, речь просто идёт об очередном лейбле, об очередном модном рекламном словечке, которое помогает «осваивать бюджеты». Мы помним, что недавно это были инновации, ещё раньше нанотехнологии, а теперь, поскольку мировые тренды этому благоволят, деньги из бюджета будут осваивать под предлогом цифровизации. Когда пройдёт 3−5 лет и окажется, что никаких итогов эта деятельность не принесла, придумают что-то другое и будут с такой же настойчивостью обосновывать, что уж теперь вложения в совершенно новую область приведут нас к успеху».

Кроме того, Григорьев рассказал, что, как следует из официальных документов и заявлений, когда речь идёт о цифровизации экономики, то подразумевается цифровизация государственных услуг.

«Если посмотреть, например, кудринские материалы, то там цифровизацию вообще планируют распространить на всё, — уточнил эксперт. — То есть получать образование цифровым способом. Не нужно много вузов. Будет, условно, несколько вузов, и они будут записывать онлайн-курсы и ставить всем печати. Потом ещё есть концепция, что медицинские услуги тоже нужно оказывать дистанционным образом. Это какой-то очень жёсткий киберпанк, а РФ тем временем стремительно становится страной третьего мира. Где почти нет нормальных дорог. Где продолжительность жизни крайне низкая. Где нет нормальной диспансеризации и качественного питания. Но вместо того, чтобы улучшать это питание, внедряются какие-то невероятные, почти трансгуманистические идеи. Это как если бы в Китае в начале XX века рассуждали бы о необходимости безлимитного интернета».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Медведева, сказанным им на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию, более 1,8 трлн рублей будет потрачено в 2019—2024 годах на реализацию национальной программы по развитию цифровой экономики.

Уточняется, что во время реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» необходимо создать условия для внедрения современных технологий во всех отраслях. В работе будет шесть направлений, и каждое из них — отдельный федеральный проект. Например, на совершенствование правового регулирования цифровой среды до 2024 года будет выделено более 1,5 млрд рублей.

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