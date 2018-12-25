В 2018 году Крым побил антирекорд по сбору урожая зерновых

Симферополь, , 14:00 — REGNUM Из-за сильной засухи агрокомплекс Крыма потерял практически половину урожая зерновых в 2018 году. Об этом на итоговой пресс-конференции 25 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Собрали в 2018 году всего один миллион тонн. Средняя урожайность — 16 центнеров с гектара, чего ещё не было с 2014 года. Наша средняя урожайность — 32 центнера», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканского Минсельхоза, прямой ущерб крымских аграриев от летней засухи в 2018 году составил 237 миллионов рублей, а недополученные доходы от недобора урожая — более четырех миллиардов рублей. При этом из-за реализации ФЦП и ряда юридических процедур местные аграрии не могут использовать по назначению 276 тысяч га сельхозземель полуострова.

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