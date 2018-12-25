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Цены на нефть скорректируются к $57-60 – эксперт

Экономика

Это будет вызвано сезонным подорожанием

Цены на нефть скорректируются к $57-60 – эксперт
ArtseBie
Нефть

Москва, 25 декабря 2018, 12:46 — REGNUM  Нефть марки WTI практически достигла исторического минимума 2017 года — 42 доллара за баррель, это очень значимый уровень для нефти и именно в мае 2017 года зародился восходящий тренд, который длился до октября 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

«У нефти марки Brent схожая история, не стоит забывать про дисконт-разницу в цене в 10 долларов между двумя марками нефти», — отметил эксперт.

Возможно, движение цены на нефть вниз ещё продолжится, но уже стоит ожидать коррекционного движения в область 47−50 долларов по марке WTI и 57−60 долларов по марке Brent.

«Это будет вызвано сезонным подорожанием и внутренним дефицитом коммерческой нефти в США, вызванного закрытием многих нефтяных компаний, добывающих сланцевую нефть, добыча которой при нынешних ценах на нефть, становится не рентабельной», — считает Лисицын.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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