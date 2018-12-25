Министр Орешкин заговорил, как оппозиционер – экономист Руслан Гринберг

Москва, , 12:42 — REGNUM Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказывает о тех экономических трудностях, которые ждут РФ в 2019 году, так, как будто бы он сам ни при чём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил экономист Руслан Гринберг, комментируя мрачный прогноз на 2019 сделанный Орешкиным. В частности, министр заявил, что начало 2019 года будет сложным для российской экономики, и в числе негативных факторов перечислил повышение НДС, падение потребительского спроса и политику Центрального банка.

«Министр экономики говорит об экономике, как оппозиционный политик, — заметил Гринберг. — Просто в конце надо было сказать: «И во всём этом виновато правительство. Ха-ха, молодец! Как будто они ни при чём! Это наша особенность социокультурная. И чрезмерный оптимизм, и чрезмерный пессимизм. Власть это постоянно практикует. Поразительная история!»

Кроме того, Гринберг согласился с тем, что сказанное Орешкиным можно распространить не только на начало 2019 года, но и на весь 2019 год.

«Правительство не хочет рисковать с государственными инвестициями, с мегапроектами, — сказал экономист. — В общем, ничто не указывает на какую-то смену политики в будущем. Поэтому легко предположить, что углубление стагнации продолжится. Всё будет зависеть от двух важных факторов. Первое — будут ли новые санкции, и второе, конечно же, — цена на нефть. В данном случае действия правительства особого значения не имеют».

Также Гринберг заметил, что, если ЦБ боится инфляции, то, естественно, будет происходить удорожание кредита.

Напомним, что в интервью телеканалу «Россия-24» министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что начало 2019 года будет сложным периодом для экономической динамики РФ.

«Здесь целый комплекс факторов у нас сейчас сходится: это и непростая глобальная ситуация, волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию в целом из-за замедления глобальной экономики, — сказал Орешкин. — В России — повышение НДС, который отъест часть в том числе потребительского спроса. Политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления в будущем тоже будет сдерживающим образом влиять на экономическую динамику, на кредитование в начале 2019 года».

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