Новак назвал минимальный заказ для разработки российских турбин для ТЭС

Москва, , 09:51 — REGNUM Для того чтобы начать разработку российских турбин большой мощности для теплоэлектростанций, минимальный заказ должен составить 1,4 ГВт. Об этом заявил глава министерства энергетики России Александр Новак.

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«Собственно, такая возможность будет предоставлена в рамках механизма модернизации. Сейчас идут коммерческие переговоры между будущими производителями газотурбинных установок и генкомпаниями», — приводит «Коммерсантъ» слова министра.

По словам Новака, для обеспечения такого объёма могут объявить конкурсы по строительству ТЭС по аналогии с Таманью и Крымом. Этот механизм гарантирует окупаемость инвестиций в строительство за счёт повышенных платежей потребителей за мощность.

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Добавим, что производство газовых турбин большой мощности имеет для России стратегическое значение, особенно в условиях западных санкций, однако оно до сих пор не налажено. Прототип российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М развалился на испытаниях в апреле 2018 года. После этого «Ростех» пригласил к участию в проекте «Силовые машины». Компания планируют начать серийный выпуск турбины мощностью 170 МВт не ранее 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Минэнерго России завершило разработку проекта программы модернизации тепловых электростанций (ТЭС) страны. Согласно данным проекта, до 2035 года в России будет модернизовано до 39 ГВт энергетических мощностей суммарной стоимостью не превышающих 1,35 трлн рублей.

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