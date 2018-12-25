Правительство РФ понизит требования для банков, работающих с эскроу-счетами

Москва, , 09:45 — REGNUM В России могут быть снижены требования к банкам, работающим с так называемыми эскроу-счетами по новой схеме продажи жилья на стадии строительства. Об этом со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства РФ пишет 25 декабря «Коммерсантъ».

Согласно тексту документа, к работе с эскроу-счетами (специальные счета, на которых размещаются средства покупателей до окончания строительства жилья) будут допущены кредитные организации с умеренным уровнем надежности (BBB-). Ранее такие банки должны были иметь кредитный рейтинг не ниже А-.

По представлениям правительства РФ, введение новых правил сделает финансирование строительства жилья доступнее, поскольку в России банков с рейтингом BBB — значительно больше, чем организаций с более высоким кредитным рейтингом А-.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря стало известно, что Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон, уточняющий нормы и правила работы для участников долевого строительства.

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