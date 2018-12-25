Инвалидам Камчатки в три раза урезали льготы на оплату услуг ЖКХ

Петропавловск-Камчатский, , 07:36 — REGNUM На Камчатке инвалидам в три раза урезали льготы на оплату услуг ЖКХ. Это возмутило людей, имеющих проблемы со здоровьем, учитывая, что «коммуналка» на полуострове — самая дорогая в стране. Вопрос о причинах снижения льгот был задан в ходе «прямой линии» губернатору Камчатки Владимиру Илюхину, который оказался не готов оперативно ответить на вопрос, предположил, что «кто-то где-то недоработал», и пообещал разобраться. Однако чиновники правительства края настаивают, что размеры пособий, которые получали инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, значительно выше, чем нужно для оплаты потребляемых ими ресурсов, а значит, понижение выплат — правильное, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе прошедшей «прямой линии» губернатора Камчатки Владимира Илюхина к нему обратились встревоженные инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.

В частности, как сообщило ИА Кам 24, льготник — инвалид из Петропавловска-Камчатского Александр Баранов сообщил главе региона, что в квитанции за октябрь, которую он получил от КГКУ «Центр выплат», значилась сумма втрое меньше, чем раньше, — всего 700 рублей.

«Я обратился в социальную службу. Но там мне сказали, что государство мне переплатило, поэтому теперь выплата снижена. Меня это очень удивило. Раньше я получал 2300 рублей в месяц и считал эту сумму явно недостаточной. Теперь выясняется, что, начисляя пособие, которого ни на что не хватало, государство мне переплачивало, и я еще и должен остался», — рассказал инвалид, являющийся к тому же федеральным льготником.

Систему выплат инвалидам еще в 2017 году изменило камчатское министерство краевого развития и труда. Раньше для людей с ограниченными возможностями, проживающих в семьях, состоящих из одного или двух человек, размер пособия на оплату «коммуналки» составлял 65% от регионального стандарта стоимости жилищных услуг. Семьям из одного-двух человек с детьми-инвалидами выплачивалось 60%.

Министр социального развития и труда Камчатки Инесса Койрович считает, что никаких нарушений в трехкратном уменьшении пособий нет:

«С 2016 года государство требует, чтобы компенсации начислялись по фактическому показанию приборов учета. Но дело в том, что компенсации выплачиваются авансом, то есть до того, как станут известны показания приборов. Как правило, размер компенсаций превышал сумму, на которую потребитель получил коммунальные услуги».

По словам министра, ресурсоснабжающие организации предоставили в министерство данные, которые подтверждали, что льготники получают выплат больше, чем потребляют услуг. В этой связи в министерстве, по словам министра, просто решили «восстановить баланс».

Однако, в ходе «прямой линии» глава Камчатки Владимир Илюхин заявил, что не позволит «ущемлять людей просто потому, что кто-то что-то недоработал».

Камчатцы, комментируя происходящее в социальных сетях, возмущаются:

«Ну, да. Пенсии чиновники себе подняли — на это деньги-то есть. А инвалидам уже и не осталось».

«Как себе доплаты к пенсиям по 150 тыс., так на это деньги есть, на зарплаты себе по 400 тыс. тоже есть. А как инвалидам — так по 700 рублей вместо 2300!»

«Позорище! Уровень коммунальных услуг на самом низком уровне! Не соответствует никаким стандартам! Так они еще и урезают!»

«Осталось инвалидам еще налог на костыли ввести. А то слишком хорошо живут!» — пишут камчатцы в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным депутата Законодательной думы Камчатского края Михаила Пучковского, «коммуналка» на Камчатке — самая дорогая в стране. За стандартную «двушку» семья из четырех человек платит 18 тыс. рублей в месяц.

Камчатцы опровергают утверждения властей и Камчатстата о том, что средняя зарплата на полуострове 82 тыс. рублей. Люди говорят, что такие деньги получают чиновники и военные, а остальные живут бедно.

Правительство Камчатки добавило беременным женщинам 56 рублей на «полноценное питание». Теперь в месяц выплата составит 1446 рублей. Килограмм огурцов на полуострове стоит 800 рублей.

Жителей Камчатки возмутило то, что депутаты приняли закон, согласно которому народные избранники и высшие чины правительства региона будут получать доплаты к пенсиям более 100 тыс. рублей.