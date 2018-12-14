«На вкусненькое»: власти Камчатки добавили беременным 56 рублей в месяц

Петропавловск-Камчатский, , 08:01 — REGNUM Власти Камчатского края в канун Нового года сделали подарок будущим матерям. Ожидающим рождения детей женщинам на полноценное питание добавили по 56 рублей в месяц. В итоге сумма, на которую беременная жительница Камчатки сможет полноценно питаться, получая все необходимые в её положении, белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, составит с 1 января 1446 рублей в месяц, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Как остановить бегство населения с Камчатки? Оставить без денег на переезд?

В правительстве Камчатки внесли изменения в постановление от 2012 года, согласно которому беременные женщины и кормящие матери, а также дети до трёх лет, имеют право на ежемесячное пособие на полноценное питание.

Беременные женщины, согласно документу, получали выплату в размере 1390 рублей, с Нового года она составит 1446 рублей.

Кормящие матери для обеспечения полноценного питания детей до шести месяцев получали 1402 рубля, а станут 1459 рублей. Аналогичные изменения ждут с 1 января и выплаты для детей от года до трёх лет — с 1402 до 1446 рублей.

Помогут «не пропасть с голода» и тем беременным женщинам, доход семей которых ниже прожиточного минимума. Сейчас они получают 2221 рубль в месяц, а после Нового года смогут себя «побаловать» — пособие вырастет до 2310 рублей.

Для того, чтобы дети из малоимущих семей могли полноценно питаться, им тоже увеличат пособие — аж на 92 рубля в месяц — до 2386 рублей. Это тем, которым уже больше полугода. А младенцам от шести месяцев до года из бедных семей увеличат пособие на питание на 100 рублей — до 2582 рубля в месяц.

Читайте также: Камчатка теряет рабочую силу: минус 11,4 тыс. трудоспособных за пять лет

В социальных сетях камчатцы по достоинству оценили «благотворительность» правительства края:

«Правильно! «Государство не просило вас рожать. Оно вам ничего не должно». Вот и не ворчите!».

«Ну, конечно! Это себе они «золотые» пенсии назначают. А бедноте копейку кинут — и живите, как хотите!».

«На эту доплату в 92 рубля даже литр молока нормального не купить. Отдайте её обратно властям, пусть живут».

«Ни в чем себе не отказывайте!».

«Особенно «умилила фраза «для обеспечения полноценным питанием». Наверное, содержание чиновников. Которые разрабатывали этот закон, обошлось куда дороже. «Эффективность» работы госорганов просто зашкаливает!».

«Скоро малоимущих совсем не останется. Будут одни богатые».

«Щедрость правительства Камчатки граничит с расточительством! Это ж просто засыпали деньгами!», — иронизируют камчатцы в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка стремительно теряет население. Смертность превышает рождаемость, что, как отмечают местные наблюдатели, при «крошечном» населении края в 315 с небольшим тыс. человек недопустимо. По прогнозу Росстата, в 2019 году превышение смертности над рождаемостью составит 303 человека, миграционная убыль — 2098 человек. В 2020 году умерших прогнозируется на 439 больше, чем родившихся, миграционные потери составят 1800 человек. В 2031 году, по прогнозу статведомства, смертность на Камчатке превысит рождаемость на 1076 человек, а миграционный убыток составит 612 человек. Как видим, чем выше смертность, тем меньше количество уехавших. И однажды наступит год, когда уезжать с Камчатки будет некому — полуостров вымрет.

По данным депутата Законодательного собрания Камчатки Михаила Пучковского, уровень жизни на полуострове неуклонно снижается все последние годы. На Камчатке одна из самых дорогих в России продовольственных корзин. На северах цены на фрукты и овощи начинаются с 400 рублей. Огурцы и помидоры, в среднем, стоят 800 рублей за килограмм.

Также напомним, что депутаты Заксобрания Камчатки собрались и приняли закон, согласно которому парламентарии и высшие чины правительства края получили право на огромные региональные пенсии. По данным Пучковского, до 150 тыс. рублей. Это — не считая обычной пенсии.

По данным парламентария, ежегодно полуостров покидают не менее 1500 молодых людей.