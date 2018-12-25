Названы сроки запуска АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии

Хельсинки, , 04:05 — REGNUM Атомная электростанция «Ханхикиви-1» в Финляндии будет запущена в 2028 году, пишет 25 декабря газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что строительство АЭС откладывается до 2021 года, тогда как раньше предполагалось, что оно начнется в 2019—2020 гг. По данным заказчика станции, финской компании Fennovoima, ввод блока произойдет в 2028 году.

Также отмечается, что Fennovoima планирует завершить разработку графика проекта, которая ведется совместно с RAOS Project, в первом квартале 2019 года. В итоге ввод в эксплуатацию задерживается на четыре года, если сравнивать с первоначальными планами.

Напомним, атомная электростанция «Ханхикиви-1» — это российский проект. Контракт на строительство объекта в Финляндии был подписан в конце 2013 года. Строительство должно было начаться в 2018 году, а завершиться — в 2024 году.

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