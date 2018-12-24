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Более 87 тыс. свердловчан не смогут выехать за рубеж в новогодние праздники

Экономика

Общая задолженность граждан в Свердловской области составляет порядка 80 млрд рублей

Екатеринбург, 24 декабря 2018, 12:46 — REGNUM  В Свердловской области из-за наличия долгов 87 760 гражданам ограничено право выезда за рубеж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

В управлении уточнили, что совокупная сумма задолженности жителей региона составляет более 79,5 млрд рублей, из них порядка 16 млрд рублей долги по кредитам (21 594 граждан), 4 млрд рублей — задолженность по алиментам (15 589 человек) и 1 млрд рублей — долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства (порядка четырёх тысяч свердловчан).

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев 2018 года общая задолженность свердловчан, управляющих компаний и организаций за услуги ЖКХ возросла до 26,8 млрд рублей. Осенью 2017 года совокупная сумма задолженности за услуги ЖКХ составляла порядка 25,5 млрд рублей. Причём более половины долга — это недоимки за оплату теплоснабжения.

Читайте ранее в этом сюжете: Задолженность свердловчан за услуги ЖКХ возросла до 26,8 млрд рублей

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Долги за жилищно-коммунальные услуги
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