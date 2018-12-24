Правительство Южной Кореи выпустит в 2019 г. облигаций на $88 млрд

Сеул, , 12:39 — REGNUM В 2019 году Республика Корея разместит казначейские облигации на сумму 88,5 миллиардов долларов — на пять миллиардов меньше, чем было продано в 2018 году. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Вырученные средства будут направлены на пополнение бюджета. В частности, в последние годы правительство Республики Корея предпринимает активные усилия по борьбе с безработицей, повышает пенсии и вводит социальные льготы и пособия, которые требуют значительных затрат.

В основном правительство будет выпускать 50-летние казначейские облигации, а общая доля долгосрочных долговых обязательств со сроками погашения после 2038 года составит 40%. Таким образом, основное долговое бремя ляжет на следующие правительства, в то время как администрация Мун Чжэ Ина сможет сбалансировать текущий бюджет и завершить запланированные реформы.