Понедельник, 24 Декабря 2018 года
13:05:41 МСК

Правительство Южной Кореи выпустит в 2019 г. облигаций на $88 млрд

Экономика

Вырученные средства будут направлены на финансирование проектов правительства

Сеул, 24 декабря 2018, 12:39 — REGNUM  В 2019 году Республика Корея разместит казначейские облигации на сумму 88,5 миллиардов долларов — на пять миллиардов меньше, чем было продано в 2018 году. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Вырученные средства будут направлены на пополнение бюджета. В частности, в последние годы правительство Республики Корея предпринимает активные усилия по борьбе с безработицей, повышает пенсии и вводит социальные льготы и пособия, которые требуют значительных затрат.

В основном правительство будет выпускать 50-летние казначейские облигации, а общая доля долгосрочных долговых обязательств со сроками погашения после 2038 года составит 40%. Таким образом, основное долговое бремя ляжет на следующие правительства, в то время как администрация Мун Чжэ Ина сможет сбалансировать текущий бюджет и завершить запланированные реформы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить