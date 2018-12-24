За год объем торгов на фондовой бирже Казахстана сократился на 15%

Астана, , 11:11 — REGNUM За 11 месяцев 2018 года объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 118,3 трлн тенге ($319 млрд), что на 15,6% ниже, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 24 декабря сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные KASE.

С начала 2018 года объем торгов на бирже снизился на 5,4%. Торги на денежном рынке в ноябре выросли на 13,2%, до 10,1 трлн тенге ($27,2 млрд), на рынке ценных бумаг — на 82,2%, до 678 млрд тенге ($1,83 млрд).

Общий объем торгов в ноябре 2018 года составил 11,7 трлн тенге ($31,5 млрд), что на 14,6% больше, чем в ноябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года совокупный объем торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 12,2 трлн тенге ($33,3 млрд по курсу на 17 октября), что на 20% больше, чем годом ранее.

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