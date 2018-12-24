Эфиопия планирует выйти на самообеспечение зерном к 2022 году

Аддис-Абеба, , 13:46 — REGNUM Министр сельского хозяйства Эфиопии Эйяс Абырха заявил, что правительство Эфиопии подготовило проект, реализация которого позволит стране выйти на самообеспечение пшеницей к 2022 году. Осуществление этого плана также внесет значительный вклад в сокращение расходов страны в иностранной валюте на импорт зерновых. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ethiopian Press Agency.

По данным Международного центра по улучшению качества кукурузы и пшеницы, хотя Эфиопия и является крупнейшим производителем пшеницы среди стран Африки южнее Сахары, спрос по-прежнему превышает предложение, и страна остается импортером этой зерновой культуры.

Г-н Абырха сообщил, что Эфиопия сталкивается с тем, что спрос на зерно превышает предложение на 1,2 миллиона тонн, и страна вынуждена покрывать разницу, импортируя зерно. Между тем, потенциал страны для этой конкретной культуры неисчерпаем: «Даже если наша производительность достигает 35 центнеров с гектара в высокогорье, и если мы покрываем 100 000 гектаров земли урожаем пшеницы на низменных землях, этого будет достаточно, чтобы покрыть внутренний спрос». Таким образом, министр считает, что за три года Эфиопии удастся достигнуть баланса спроса и предложения пшеницы на внутреннем рынке, а за пять лет даже стать ее экспортером.

В соответствии с проектом правительства были подготовлены стратегии для внесения фундаментальных изменений в сельскохозяйственное производство и его продуктивность с акцентом на производство зерновых, механизацию, своевременную поставку удобрений и предотвращение вредителей.

Кроме того, улучшение качества сортов и селекционной способности, а также внедрение инновационных методов исследований, помощь фермерам в адаптации к изменению климата, применения новых методов подготовки земли и защиты растений являются одними из основных направлений деятельности минсельхоза Эфиопии, запланированной в соответствии с проектом правительства.