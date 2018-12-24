Статистика РФ: что ученому хорошо, то обществу страшно

Москва, , 08:07 — REGNUM На большой итоговой пресс-конференции глава государства Владимир Путин обратил внимание и на статистику. Президент ответил на предложение одного из журналистов произвести «тонкую настройку» официальной статистики, чтобы не получилось, что майский указ будет выполнен, а «индекс счастья» населения окажется на нулевой отметке. Президент отметил, что сама достоверность данных не вызывает столько опасений, сколько то, как данные транслируются обществу. Путин подчеркнул, что «нужно лучше объяснять людям, откуда берутся эти цифры, и что они значат, и как на них реагировать». Эти слова президента о необходимости разъяснительной работы, которая должна сопровождать статистические методы, были как никогда актуальны заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А.Никонова, д. э. н, академик РАН. Александр Петриков.

Совсем недавно в СМИ (и не только) прошла волна обеспокоенности тем, что представленные результаты сельскохозяйственной переписи (ВСХП 2016) показали несовпадение с данными текущего статистического учета. Это даже вызвало у аудитории опасения о некорректном планировании в АПК на основе неких неактуальных стат. данных. Такая ситуация, разумеется, стала возможной именно в результате не посвященности в процессы науки, а точнее отсутствии разъяснительной работы (о чем и говорил президент) у населения.

«Возникло два лагеря с противоположными точками зрения: перепись права, а текущий данные ошибочны и вторая-совершенно противоположная. А в это время, ввиду нехватки информации читатели с ужасом, как и опасался в своей речи Путин, наблюдали за спорами и расхождением данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года с показателями текущего статистического учета», — сказал эксперт.

Так, после статьи научного сотрудника Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимира Узуна «Аграрная статистика: коррекция после сельскохозяйственной переписи» с достаточно поверхностным выводом о том, что «используемые методы статистического наблюдения не всегда позволяют объективно судить о происходящих на селе процессах» в обществе пронеслись высказывания о несостоятельности используемых в России методов. Поводом для такой резонансной реакции стало предположение автора о расхождении данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (ВСХП 2016) с показателями текущего статистического учета, а именно о том, что текущая статистика якобы завышала показатели развития сельского хозяйства. Узун опасается, что предпринятый Росстатом на основе итогов ВСХП 2016 пересчет (в сторону снижения) динамических рядов некоторых показателей сельского хозяйства, приведет к тому, «что в 2018 г. может произойти серьезное падение сельскохозяйственного производства: примерно на 11−14%», а такие цифры не могут не волновать даже обывателя.

«Между тем, профессионалам известно, что несовпадение данных переписи и текущих обследований — стандартная ситуация в практике статистического учета. И это не оправдательная позиции, отнюдь — профессионалам известно, что суть проведения переписей как раз и состоит в уточнении данных, их корректировке, то есть Россия по определению здесь не может быть не лучше, не хуже. С данной рабочей ситуацией сталкиваются многие страны мира, что отмечает

Продовольственная организация ООН (ФАО) в соответствии с рекомендациями которой проводилась, например, ВСХП 2016. Так что такое несовпадение, просто методологически не может говорить о несостоятельности, отнюдь — это процесс (ВСХП) шлифовки данных, то есть та не афишируемая, увы, часть деятельной статистики. Она состоит в том, чтобы из зафиксированного несовпадения сделать правильные выводы и принять необходимые меры по улучшению статистического учета», — отметил Петриков.

А вот с чем, действительно в России хуже, это с пониманием используемых какие и почему именно эти данные используются принятия решений. Поэтому для обывателя и, как оказалось, даже для части сообщества так или иначе взаимодействующего со статистическими данными в проф. деятельности такой рабочий момент чуть оказался поводом для паники и желания корректировки решений.

«При этом следует отметить, что Продовольственная организация ООН (ФАО) исходит из того, что «сельскохозяйственная перепись часто является единственным источником статистически обоснованных данных, и страны должны воспользоваться предоставляемой переписью возможностью для улучшения качества текущей сельскохозяйственной статистики». Спор о том, что первичнее курица или яйцо, в проф. сообществе давно решен: приоритет переписи перед текущими данными обусловлен, во-первых, тем, что в ходе переписи информация предоставляется самими аграрными хозяйствами; текущая же статистика широко использует административные источники данных. Во-вторых, перепись — это сплошной учет сельскохозяйственных единиц, производящих не менее 95% валовой продукции отрасли, в то время как текущая статистика во многом строится на выборочных обследованиях, для которых, как известно характерны ошибки выборки», — пояснил эксперт.

Так что, например, итоги ВСХП 2016 имеют большое значение не только для всесторонней характеристики современного состояния сельского хозяйства, но и для совершенствования аграрной статистики как части Российской статистики в целом, о чем также заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении. На сегодняшний день по всем международным стандартам Росстатом собрана уникальная база данных о всех категориях хозяйств, особенно малых и средних формах хозяйствования. Это важно для совершенствования аграрной политики и поддержки сельского хозяйства. Но все это свестись на «нет» только из-за отсутствия пояснительной деятельности. Так, данные переписи, проведённой в соответствии с методологией Продовольственной организации ООН, опровергают мнение ряда экспертов о неудовлетворительном уровне сельскохозяйственной статистики в России.

«Статистика очень похожа на медицину, если ее не объяснять пациенту, то предубеждение может помешать выздоровлению, а если говорить о воздействии статистики на общество, то сухие цифры должны быть интерпретированы и объяснены, только тогда общество, не состоящие из профессиональных статистиков сможет использовать эти данные наиболее эффективно», — высказал свое мнение Петриков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 20 декабря 2018 года заявил, что необходимым совершенствовать систему российской статистики, а также предлагает разъяснять населению значение публикуемых данных о ситуации в экономике.