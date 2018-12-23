«Росгеология» завершила исследования шельфа в 2018 году в море Лаптевых

Москва, , 19:42 — REGNUM «Росгеология» по госконтракту с «Севзапнедрами» исследовала зоны сочленения Лаптевской материковой плиты со структурами бассейна Северного Ледовитого океана — сообщает информационное агентство Нефтегаз.Ру.

В 2018 г. дочернее предприятие «Росгеологии» «Севморнефтегеофизика», провело в море Лаптевых работы силами научно-исследовательского сейсморазведочного судна «Академик Наметкин».Судно выполнило сейсморазведочные работы объемом 6000 погонных километров на площади 64 тысячи кв. километров при глубине изучения 8 км.

Цель работ — выявление перспективных нефтегазоносных объектов, оценка ресурсов углеводородов и рекомендации по дальнейшей геологоразведке. С опережением сроков Получены геофизические данные, которые в ближайшее время будут интерпретированы. Завершить исследования планируется до конца 2019 г.

Интересно, что в 1997 году судно было сдано в аренду иностранной компании и переименовано в «Гео Арктик». В этом году оно вернулось в Россию и имя, данное при спуске на воду, судну возвращено.

Научно-исследовательское судно «Академик Наметкин» было построено в 1988 г. в Польше в рамках серии судов из 9 единиц по заказу Министерства газовой промышленности СССР.

Сейчас суда этого проекта активно работают на арктическом шельфе — недавно судно «Академик Ферсман» завершило работы в Беринговом море.