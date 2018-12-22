Исследовательское судно «Профессор Леванидов» в 2019 году займется Арктикой

Москва, , 15:00 — REGNUM Утверждена программана 2019 год ресурсных исследований научно-исследовательского судна «Профессор Леванидов» — сообщает сайт Fishnews со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства. Судно преодолеет почти 13 тыс. км переходя из Тихого в Северный Ледовитый океан. Запланированы тралово-акустические, гидрологические, планктонные и дночерпательные съемки в Чукотском, Восточно-Сибирском, Лаптевых и Карском морях.

Специалисты проведут поиск новых перспективных запасов рыбы и морепродуктов. Также будет проведена оценка состояние морских экосистем российского континентального шельфа в районах разработки и добычи углеводородного сырья. Будет сделана комплексная оценка морских экосистем и среднесрочный прогноз в условиях меняющегося климата и растущего антропогенного воздействия. Основные объекты исследований являются треска, палтус, камбалы, сайка, краб-стригун, навага, корюшка, сельдь, сиговые.

Запланированы разведка в море Лаптевых запаса краба-опилио и поиск его поселений в Восточно-Сибирском и Карском морях.

«У нас будет исследование арктической зоны, причем это будет полное исследование, — рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. — Мы хотим посмотреть состояние запасов краба в Карском море, потому что есть данные о том, что там уже запас, который можно вводить в промысел. А это дополнительные аукционы, это дополнительные доходы в федеральный бюджет».

Исследования «Профессора Леванидова» не имеют аналогов в истории изучения Арктики. Росрыболовство намерено через год начать строить серию научно-исследовательских судов — на замену нынешних."Мы планируем в 2019 г. определиться с проектом среднетоннажного судна и с 2020 г. начать строительство до семи научно-исследовательских судов» сообщил Илья Шестаков. Программа будет рассчитана на три-четыре года.