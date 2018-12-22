Клинцевич: США откупились от Украины

Москва, , 11:34 — REGNUM Выделение США Украине 10 млн долларов после провокации в Керченском проливе в Совфеде расценили как желание Штатов откупиться от республики, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

«США, похоже, просто откупились от Украины. Это, пожалуй, все, что может ожидать от них Киев в связи с инцидентом в Керченском проливе. Вступать в реальное противостояние с Россией с использованием собственных сил и средств они не намерены», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, «подталкивание Украины на различные провокации, несомненно, будет продолжено».

«Понятно, что вся затея с дополнительной военной помощью Украине носит очевидную антироссийскую окраску. Конечно, здесь не обошлось без Великобритании, которая в области русофобии уверенно удерживает мировое лидерство. Что касается вхождения в эту троицу Литвы, то невольно вспоминаются Никеша с Владей из «Двенадцати стульев», которые пожертвовали Остапу восемь рублей на беспризорных детей. Но зато оказались причастны», — указал парламентарий.

Клинцевич уверен, что «военно-морскому потенциалу Украины никакая помощь не пойдет впрок».

США выделят 10 млн долларов на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино. Транш должен одобрить Конгресс США.

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