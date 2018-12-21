России нужно локализовать производство оборудования ветропарков

Москва, , 18:26 — REGNUM Высокая степень локализации производства оборудования для ветропарков в России реальна и ее можно увидеть уже сегодня. Об этом заявил председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов по итогам поездки на площадку строительства крупнейшей ветроэлектростанции в России. Ветропарк мощностью 150 МВт строится в Республике Адыгея на территории Гиагинского и Шовгеновского районов. Первую очередь планируется запустить во втором квартале 2019 года. Ветроэлектростанцию строит подразделение госкорпорации «Росатом», отвечающее за ветроэнергетические проекты, — АО «НоваВинд».

"Для рынка ветроэнергетики такое развитие ветроэнергетических проектов Росатома несколько неожиданно, потому что они не афишировались. Росатом тихо, без лишнего шума делал свою работу, занимался локализацией, занимался подготовкой объекта в Адыгее», — пояснил Брызгунов.

По его словам, перед компанией «НоваВинд» стоит задача гораздо более широкая, чем перед другими игроками рынка: ей предстоит решить и задачу локализации нового продукта, и строительства ветропарков, и создания ветроиндустрии внутри периметра ГК «Росатом».

"Это большая задача, начинать проект непросто. От того, что я увидел на площадке, я испытал хорошее чувство удивления», — рассказал председатель ассоциации ветроиндустрии.

На сегодняшний день перед «НоваВинд» стоит задача локализации производства оборудования в пределах 65%, но, по мнению Брызгунова, возможно достичь и 82% локализации (18% занимают лопасти, которые сейчас поставляются из Индии). Росатом намерен локализовать такой сложный элемент как генератор, это большой сюрприз для всего рынка, отметил он. Глава ассоциации ветроиндустрии считает необходимой высокую степень локализации, так как это означает создание новой отрасли внутри страны. В случае успеха в будущем это позволит продвигать ветропарки как бизнес-продукт на других рынках.

«Новая стратегия может заключаться в том, что заработает новая модель девелопмента — не девелопмента площадки, а девелопмента проекта, когда тот, кто владеет интеллектуальной составляющей, например, дизайном ветрогенератора, сможет заходить на любые рынки. Сегодня никто из игроков на российском рынке не может выходить на другие рынки. Росатом может выйти полностью с готовым продуктом и предложить не только поставку турбин, но и выполнить другие задачи — строительство ветропарка под ключ и его передачу заказчику, как это делается сейчас с атомными станциями (за рубежом)», — полагает Брызгунов.

Проект по строительству ветроэлектростанции очень активно поддерживается властями Адыгеи.

«Мы считаем проект очень важным и значимым, так как перед республикой стоит задача увеличения энергомощностей. Реализация проекта даст возможность снизить энергодефицитность республики и развивать многие инвестиционные проекты. Помимо снижения энергодефицита, это и возможность получения дополнительных мощностей для растущих потребностей экономики республики. Также это послужит более стабильной работе энергосистемы субъекта, и в дальнейшем, я думаю, это станет примером для многих регионов. Последовательно работая по увеличению мощностей в сфере газоснабжения, в сфере энергоснабжения, мы делаем ставку на «зеленую» энергетику, мы понимаем, что это актуально и важно для сохранения природы и получения возможности для развития экономики», — подчеркнул премьер-министр Республики Адыгея Александр Наролин. И географически, и природно-климатически Адыгея соответствует всем параметрам для реализации этого проекта.

«Это проект, который держит на контроле глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. С первых дней у нас сложились партнерские отношения по проекту, и мы активно движемся к тому, чтобы проект реализовался своевременно», — продолжил Наролин, добавив, что проект сопровождается в режиме «одного окна».

Как минимум три компании из Адыгеи участвуют в строительстве, используются местные материалы. В строительстве станции будут заняты около 500 человек.

«Субъект получит дополнительные налоги, будут созданы рабочие места, мы заинтересованы в том, чтобы проект был реализован в полном объеме в установленные сроки, и делаем для этого все возможное», — подчеркнул глава правительства республики.

Как любой первый проект столь крупной компании, ветропарк в Адыгее имеет большое значение, прокомментировал Игорь Брызгунов: «Для региона это своя генерация, у Адыгеи своей генерации нет, она покупает электроэнергию в Краснодарском крае, и это недешево. Свой источник энергии даст им возможность развивать свои производственные силы, которые являются энергоемкими».

По словам Андрея Нестерука, заместителя генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков АО «НоваВинд», установленной мощности ветропарка будет достаточно, чтобы полностью обеспечить электроэнергией весь Майкоп. Всего на площадке будет установлено 60 ветроустановок. Высота башни — около 100 м, длина лопасти — около 50 м. Чтобы гарантировать устойчивость ветряка, основание башни крепится на сваях, заглубленных на 20 м. Для сохранения сельскохозяйственных угодий ветроустановки выстраиваются в линию. Модель, которая используется компанией «НоваВинд», применяет генератор на постоянных магнитах, отсутствует редукторная передача, а значит происходит снижение звуковых волн и снижение шумовых параметров, в том числе ультразвукового характера.

На сегодняшний день забетонированы основания под башни. Почти всё оборудование для первой очереди поставлено на площадку. Совсем недавно площадка строительство серьезно пострадала от наводнения, которое затронуло Краснодарский край и Адыгею. Напомним, последствия ливневых дождей потребовали введения чрезвычайной ситуации. Работы по восстановлению ведутся до сих пор.

В будущем на ветроэлектростанции планируется использование систем, которые обеспечивают полный цикл жизнеобеспечения станции, так что природные катаклизмы будут не страшны: ветряки смогут даже стоять в воде и работать, если не будет полного затопления электрической части. Современные ветровые установки предназначены для работы в достаточно аварийных режимах. У них происходит автоматический останов только при силе ветра, превышающей 25 м/с. Средняя сила ветра на адыгейской площадке — около 7 метров. Она достаточна для того, чтобы ВЭС работала эффективно.

Как сообщил Нестерук, общие капиталовложения в инвестиционный проект составят порядка 20 млрд рублей, срок окупаемости — чуть более 10 лет. По мнению Игоря Брызгунова, это вполне реальные сроки окупаемости.

«НоваВинд» также планирует строительство ветропарка в Ставропольском крае, ожидается, что работы на площадке начнутся уже в 2019 году. Установленная мощность ветропарка составит 210 МВт. Ведутся наблюдения за скоростью ветра на нескольких площадках в Краснодарском крае. Начинаются ветроизмерения в Ростовской области. Как правило, срок наблюдений, необходимый для принятия решения о целесообразности строительства, составляет 12 месяцев.

Всего до 2022 года «НоваВинд» предстоит построить ветропарки на территории России общей мощностью 1 ГВт.

По мнению председателя совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Ивана Андриевского, Россия с ее огромной территорией, большая часть которой является незаселенной, просто предназначена для ветроэнергетики.

«У нас очень много степей, в частности на юге (Дон, Поволжье), огромная линия морских побережий, есть ветровые зоны (Байкал, Алтай, Тува)», — напомнил эксперт. Для строительства ветропарков с нуля требуются немалые средства, отметил он, но стоимость ветрогенераторов уменьшается, в том числе за счет увеличения их размеров и общего удешевления технологий, а тема ВИЭ набирает популярность во всем мире. «Этой перспективной темой нужно активно заниматься уже сейчас. России необходим рывок в новый технологический уклад, об этом постоянно говорит наш президент, и развитие ВИЭ, в частности ветрогенерации, это как раз одна из важных составляющих этого нового уклада», — уверен председатель совета директоров «2К».

Росатом принял верное решение заниматься ветроэлектростанциями, поскольку нужно думать о дальнейших перспективах развития безуглеродной энергогенерации, считает Иван Андриевский.