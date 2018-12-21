Михаил Сироткин покоряет «Проектный Олимп»

Москва, , 16:25 — REGNUM Аналитический центр при правительстве Российской Федерации объявил итоги пятого ежегодного конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп». Одним из его лауреатов стал глава департамента корпоративных затрат «Газпрома» Михаил Сироткин.

Награда в специальной номинации «Управление проектами в сфере строительства» была присуждена коллективу Михаила Сироткина за успешную реализацию практик по использованию проектного менеджмента. Благодаря такому подходу компании удается существенно сократить временные и ресурсные затраты, достигая поставленных целей без потери качества и роста различных рисков.

На конкурс был представлен отчет о строительстве первой очереди дожимной компрессорной станции, возведенной «Газпромом», его дочерними обществами и подрядчиком на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении. Строительство объекта стартовало весной 2016 года и продолжалось всего 12 месяцев. Применив проектные методы работы, возглавляемый Михаилом Сироткиным департамент добился роста эффективности труда всех участников проекта и уменьшения собственных трат «Газпрома».

Как отметили в корпорации, ее руководство традиционно уделяет большое внимание повышению эффективности работ, в первую очередь с помощью инструментов проектного управления. Внедрение современных и перспективных методов, таких, например, как цифровые технологии управления строительством объектов, обеспечивает дополнительное сокращение расходов при реализации инвестиционных проектов.

«Проектный Олимп» считается одним из ведущих конкурсов в сфере управления и традиционно привлекает к себе большой интерес. В этом году, например, в оргкомитет было подано 179 заявок на участие. Наряду с «Газпромом» свои проекты представляла и компания «Газпром нефть», возглавляемая Александром Дюковым. Она заняла второе место в основной номинации «Системы управления проектной деятельностью в госкомпаниях, компаниях с государственным участием, коммерческих и общественных организациях, а также институтах развития».

Отметим, что высокая престижность конкурса «Проектный Олимп» объясняется тем, что в его организации наряду с Аналитическим центром правительства также принимают участие ряд федеральных министерств, Агентство стратегических инициатив, представители российских и зарубежных науки и бизнеса. Конечными целями «Проектного Олимпа» являются распространение инструментов проектного управления в государственном секторе, повышение эффективности деятельности органов власти и госкомпаний, считающихся ключевыми игроками российской экономики.