Без дефицита в бюджете будет жить Кабардино-Балкария в 2019 году

Нальчик, , 15:56 — REGNUM В Кабардино-Балкарии принят в окончательном чтении бюджет республики на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Парламент республики утвердил основной закон с профицитом 33,4 млн рублей, что составило 0,1% от всех доходов.

По сравнению с первым чтением доходы республиканского бюджета увеличены на 3,147 млрд рублей, в основном за счет федеральных целевых межбюджетных трансфертов. Общая сумма доходов составила 34,207 млрд рублей. Расходы в бюджете предусмотрены в размере 34, 174 млрд рублей.

По итогам 2019 года сумма государственного долга Кабардино-Балкарии запланирована на уровне 94% от налоговых и неналоговых доходов. В 2020 году планируется снизить величину долга до 90%, а в 2021 году — до 80%.

Стоит отметить, что по сравнению с бюджетом на 2018 год в основном документе Кабардино-Балкарии на 2019 год доходы выросли более чем на 7 млрд рублей. Напомним, доходная часть бюджета на 2018 год составляла более 27 млрд рублей, при этом почти 11 млрд рублей должны были составить налоговые доходы.

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