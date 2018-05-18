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Долги жителей Кабардино-Балкарии по налогам превысили 1 млрд рублей

Общество

Должники надеются, что государство простит им долги

Нальчик, 18 мая 2018, 12:17 — REGNUM  Налоговый долг жителей Кабардино-Балкарии превысил 1 млрд рублей. В структуре долга большую часть занимает задолженность по транспортному налогу — 556 млн рублей. Об этом в ходе заседания парламента республики 17 мая заявила заместитель главы регионального управления ФНС Наталья Лытнева.

По ее словам, не спешат платить граждане также и налоги за имущество — долг по ним составил 170 млн рублей, а также за землю — задолженность за земельный налог составила 178 млн рублей.

По данным республиканской налоговой службы, наиболее злостными неплательщиками оказались 170 жителей республики, которые в общей сумме накопили долгов на 170 млн рублей. Как отметила Лытнева, в настоящее время Кабардино-Балкария входит в число субъектов-аутсайдеров по собираемости налогов на имущество. Но списывать долги, как думают многие должники, никто не собирается.

Стоит отметить, что в бюджете Кабардино-Балкарии на 2018 году планировалось, что его доходая часть составит более 27 млрд рублей, при этом почти 11 млрд рублей должны были составить налоговые доходы.

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Налоговые преступления
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