Рубль будет крепким и востребованным: нужны условия

Москва, , 14:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин по определению должен быть настроен положительно к национальной валюте, и услышать от него негативный прогноз по рублю было бы нонсенсом. А вот рынок диктует свои правила, и они, эти правила, не всегда совпадают с прогнозами руководителей государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

«Несмотря на упорную критику состояния доллара со стороны президента США Дональда Трампа, валюта США остается относительно дорогой и экономика США, в силу торгового дефицита (особенно с Китаем), из-за этого теряет многие миллиарды. При этом доллар США остается главной резервной валютой мирового финансового рынка и, по всей видимости, не уступит эту позицию ещё очень долгое время», — считает эксперт.

А вот другой пример — китайский юань. Это валюта второй экономики мира. Юань официально является резервной валютой МВФ и включён в корзину SDR (специальные права заимствования — внутренний финансовый инструмент МВФ). И волатильность юаня относительно невысокая, но вот не срослось — юань до сих пор не имеет статуса свободно-конвертируемой валюты и не торгуется на рынке Форекс.

«Условий для того, чтобы рубль (или иная валюта) стал свободно-конвертируемым и получил статус мировой резервной валюты достаточно много и для этого нужно много времени. Чтобы рубль стал крепким и востребованным, нужно обеспечить высокие доходы населения, стабильные цены при сохранении высокой покупательной способности национальной валюты.

Тогда рублевые расчеты будут интересны внешнеэкономическим партнерам России. И валюту будут хранить в качестве резерва. И не будет необходимости бороться с долларом. И будет доверие к рублю», — высказал свое мнение Будаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом по данным МВФ объемы расчетов в долларах в мире чуть-чуть снизились. При этом роль рубля как резервной валюты возрастает. Прежде всего, между странами ЕврАзЭС.

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