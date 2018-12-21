МИД КНР призывает Германию к соблюдению принципов свободной торговли

Пекин, , 13:44 — REGNUM «Китай и Германия несут коллективную ответственность за защиту свободной торговли и многосторонних подходов, а также за противодействие сигналов, оказывающих негативное воздействие на инвестиционную среду и доверие к рынку», — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на ограничение Берлином иностранного акционерного участия в немецких предприятиях 10%, сообщает 20 декабря Синьхуа.

В случае превышения этого барьера инвесторами, не входящими в Европейский союз, ситуация становится предметом интереса германских компетентных органов. Прежде всего новое правило относится к секторам инфраструктуры, обороны и высоким технологиям.

«Внимание к необходимым мерам безопасности вполне понятно, — подчеркнула дипломат, — однако оно не должно становиться инструментом продвижения протекционизма и создания новых невидимых барьеров». Хуа Чуньин от имен и МИД призвала Германию к расширению двусторонней торговли на принципах открытости и приданию позитивного импульса взаимовыгодному сотрудничеству сторон.