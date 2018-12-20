С идеологией в РФ всё в порядке – депутат Госдумы РФ Ольга Баталина

Москва, , 20:21 — REGNUM Вопросы экологии — это очень серьёзный вызов для всех жителей РФ в 2019 году, полагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина. Об этом она заявила 20 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя вопрос о необходимости идеологии, озвученный в рамках пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

«С идеологией в нашей стране всё в порядке, потому как внутренние духовные, культурные и исторические скрепы даны нам нашим цивилизационным развитием, — сказала Баталина. — Прорыв — это не про то, как передовой авангард пойдёт вперёд, а все остальные понаблюдают, получится ли у него. Если рассматривать прорыв как необходимость движения власти вперёд, а мы посмотрим, то мы никуда не пойдём. Прорыв — это повышение производительности труда. Труда каждого из нас. Прорыв — это изменение многих подходов. Производительность труда и зарплата связаны между собой неразрывно. Та же экология — это очень серьёзный вызов для всех в 2019 году. Но можно ли решить экологические проблемы без людей? Нет. Можно обеспечить раздельный сбор мусора, чтобы не накапливать его на свалках, без человека? Нет».

Напомним, что 20 декабря в рамках пресс-конференции президента РФ Владимира Путина один из её участников задал главе государства вопрос о закреплении в Конституции РФ идеологии или национальной идеи. Отвечая на этот вопрос, Путин сказал, что изменения в Конституции Российской Федерации — это предмет широкого общественного обсуждения.

Также отметим, что на участие в пресс-конференции с президентом России было аккредитовано более 1700 представителей российских и зарубежных средств массовой информации.

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