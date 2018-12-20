В Ленобласти после вмешательства Путина объяснили проблему с газификацией

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:23 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой принять безотлагательные меры по увеличению проектной производительности компрессорной станции (КС) «Северная». Это должно создать техническую возможность для газификации населенных пунктов на севере Ленинградской области, сообщили 20 декабря в пресс-службе главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин пообещал разобраться с вопросом газификации Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области. Об этом президент заявил на своей пресс-конференции 20 декабря в ответ на вопрос журналиста издания из Ленобласти.

Как рассказали в областном правительстве, по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2016—2020 годов к магистральному газопроводу «Ленинград-Выборг-Госграница 1, 2» на участке КС «Северная» — ГИС «Иматра» предусмотрено подключение газопроводного отвода к Приозерску, а также десяти межпоселковых газопроводов в Приозерском районе и трех межпоселковых газопроводов в Выборгском районе Ленобласти.

Однако в начале декабря 2018 года АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» проинформировало комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти о невозможности выдачи технических условий подключения объектов к сетям газораспределения на территории Выборгского и Приозерского районов из-за дефицита пропускной способности магистрального газопровода.

В Ленобласти подчеркивают, что в рамках взятых регионом обязательств по строительству внутрипоселковых распределительных газопроводов на проектирование и строительство в 2018—2021 годах 32 таких газопроводов предусмотрены средства областного бюджета в размере 608,5 млн. рублей. В 2014—2017 годах на развитие газораспределительной сети в Выборгском и Приозерском районах были выделены средства в размере 682,8 млн. рублей.

Добавим, что президент Владимир Путин пообещал лично разобраться в проблеме газификации Ленобласти и посмотреть, выполнены ли необходимые работы со стороны региона, чтобы обеспечить поступление газа в дома местных жителей.

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