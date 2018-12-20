Модель экономики России заметно меняется – эксперт

Москва, , 16:38 — REGNUM Будет ли прорыв в российской экономике, особенно при действующем правительстве России? Это вопрос, который интересует не только журналистов, участвовавших в ежегодной пресс-конференции президента России, но и подавляющее большинство россиян. Критика СМИ в адрес правительства звучала неоднократно, но сегодня впервые на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина прозвучало мнение о том, что альтернатива правительству Дмитрия Медведева имеется. По крайней мере, альтернативное мнение в виде мнения известного экономиста и бывшего вице-премьера правительства РФ Алексея Кудрина, который подсчитал, что в течение последних 10 лет экономика росла не более чем на 1% в год. На фоне этих скептических цифр планы властей привести экономику России в пятерку крупнейших экономик мира выглядят слишком оптимистично, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Кудрин и его оценки в результате удостоились иронической реплики президента, однако вопрос о том, на чем основано предположение о том, что экономика России вдруг начнет расти темпами, сравнимыми чуть ли не с китайскими, пока остается открытым. В принципе, во время двух первых президентских сроков Владимира Путина экономика России росла почти так же быстро, как в Китае. В среднем за время его президентства с 2000 по начало 2008 года в среднем темпы роста ВВП России составляли 7,3−7,5%. Не случайно в середине «нулевых» годов в одном из глобальных финансовых институтов сформулировали термин БРИК, в который были включены быстроразвивающиеся страны, такие как Бразилия, Россия, Индия и Китай, несколько позже в эту же группу включили Южную Африку, и группа БРИК стала БРИКС.

«Кризис 2008—2009 гг. был первым вызовом для темпов роста российской экономики. Однако после возвращения Владимира Путина на президентский пост началось замедление темпов роста экономики, в частности ВВП за 2013 год вырос всего на 1,5%. Проблема замедления, хотя один кризис был быстро и успешно преодолён, а нового кризиса пока ничто не предвещало, оказалась весьма острой. Причин замедления роста при очень высоких ценах на нефть было достаточно много. Это было сокращение инвестиций в основной капитал, невысокий уровень загрузки производственных мощностей и низкая производительность труда во многих отраслях. Кроме того, процентные ставки были достаточно высокими, Банк России тогда еще не так активно, как пару лет назад, понижал ключевую ставку», — напомнила эксперт.

Но самой главной проблемой стала сама модель российской экономики, сущность которой можно охарактеризовать как «нефть и газ в обмен на товары и технологии». Не просто на определенные виды товаров и технологий, которые импортировались, а практически на все. Отсюда и недозагрузка производственных мощностей — а зачем их загружать полностью, когда нужный товар, вместо того чтобы произвести его внутри страны, проще импортировать? Отсюда и тревожная статистика: в период с 2000 по 2017 год экспорт сырья и товаров из России вырос вдвое, а импорт в Россию вырос почти в семь раз.

«Из этого следовало, что существовавшая тогда экономическая модель совершенно не была ориентирована на поддержку отечественного производителя, если только это не добыча сырья, преимущественно углеводородного. Кроме того, в 2012 году Россию приняли в ВТО, куда она настойчиво стремилась почти 20 лет. И 2013 год стал не только пока на сегодняшний день «последним» годом без санкций и потрясений, он стал первым годом структурного замедления роста российской экономики.

Отечественные товары, прежде всего продукты питания, стали вытесняться с прилавков магазинов потоком хлынувшей на наш рынок продукции из Украины, Польши и Литвы, причем довольно дорогой. Если бы Россия полностью бы открыла рынок, и не было бы событий 2014 года с последующими санкциями Запада и российскими контрсанкциями, то Россия могла бы потерять полностью рынок говядины, значительные доли на рынках свинины и мяса птицы, молока и молочной продукции, а о таком бурном развитии отечественного рынка сыров никто в те недавние времена даже и не задумывался», — пояснила Мильчакова.

Санкции подтолкнули страну к необходимости серьезно менять экономическую модель. Слова президента России о том, что в нашей стране сельское хозяйство — само по себе национальный проект, звучат оптимистично, это значит, что от ориентации преимущественно на импортирование продукции обрабатывающей промышленности мы отказались. Но важно, чтобы мы не успокаивались на достигнутом. А это значит, что налоговая политика и политика в области установления тарифов ЖКХ должны быть стимулирующими, а не ограничивающими.

По ее мнению, необходимо больше стимулирующих мер по развитию малого и среднего бизнеса. Важно стимулировать потребление, а не ограничивать его повышением НДС и внедрением новых не вполне эффективных налогов типа налога на самозанятых. Хорошо, что цены на бензин государство заморозило до марта 2019 года, но важно, чтобы граждане понимали, что произойдет с ценами после марта, будут ли цены сдерживаться и дальше, или нас опять ожидает резкий скачок вверх, как в мае-июне текущего года.

«Хорошо, что начали инвестировать в разработку собственных высоких технологий, но где значимые для населения результаты? В настоящее время заметно, что модель экономики России меняется, но пока неясно, насколько эти перемены стабильны и что они дают простым гражданам. Поэтому вопрос о том, как скоро Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира, остается открытым. Разве что в Германии темпы роста замедлятся еще больше российских, и мы тогда займём 1-е место. Но Германия что-то не спешит уступать место России», — высказала сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции ответил на вопрос о низких темпах роста экономики, ее стагнации, а также о том, возможен ли в стране экономический прорыв. Отвечая на вопрос, глава государства напомнил, что рост экономики в 1% был таким при бывшем вице-премьере РФ, ныне председателе Счетной палаты РФ Алексее Кудрине.

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