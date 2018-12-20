При повышении НДС фирмы могут недополучить прибыль — свердловское УФНС

Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM После повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% ряд фирм могут недополучить прибыль при работе по переходящим контрактам. Об этом заявила замглавы Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской области Марина Рябова корреспонденту ИА REGNUM.

«Эта проблема есть для исполнителей таких контрактов. Если сумма в контракте указана, к примеру, «5 рублей, в том числе НДС 18%», то сумма контракта может быть пересмотрена из-за поднятия НДС. Если же сумма указана «5 рублей, в том числе НДС» без числового показателя, то сумму контракта, скорее всего, нельзя пересмотреть. В данном случае у исполнителя контракта будет недополученная прибыль, потому что он все равно должен будет выделить и заплатить НДС в 20%, то есть у него останется сумма меньше. Либо это будут его дополнительные расходы», — уточнила Рябова.

При этом проблемы с учётом таких контрактов у самих налоговиков быть не может, заверила эксперт.

Напомним, 14 декабря 2018 года глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин высказал сомнение в том, что государство «стопроцентно готово» к повышению НДС «с точки зрения учёта налогов». По мнению Беседина, налоговая система может «засбоить» при фиксации переходящих контрактов. Это те контракты, которые были заключены до повышения НДС, но будут реализовываться и оплачиваться уже после увеличения налога.

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