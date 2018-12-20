Жители Казахстана сэкономят от снижения тарифов более $70 млн — СМИ

Астана, , 10:17 — REGNUM После снижения тарифов на коммунальные услуги в Казахстане общая экономия средств потребителей составит 27,5 млрд тенге ($74,1 млн), заявил заместитель министра национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин, сообщает 20 декабря издание Informburo.

Чиновник отметил, что снижение тарифов приведет к снижению размера среднего чека оплаты коммунальных услуг. Например, в семье из трех человека, проживающей в двухкомнатной квартире площадью 60 кв. метров средний чек в месяц составит 14 483 тенге ($39). Снижение составит 1 353 тенге ($3,64) или 9,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев утвердил предельные тарифы на электроэнергию до 2025 года. Приказ вступит в силу с 1 января 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане утвердили предельные тарифы на электричество