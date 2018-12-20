Нижегородский молокозавод, где нашли фальсификат, остановят на 90 суток

Сокольский район, Нижегородская область, , 06:09 — REGNUM Молокозавод в Нижегородской области, где неоднократно обнаруживали опасный фальсификат, будет остановлен по требованию Роспотребнадзора. На этот раз срок приостановки деятельности ОАО «Сокольский молокозавод» составит 90 суток. Он начнёт исчисляться с момента фактического приостановления деятельности. Ранее по иску этого же ведомства районный суд обязал завод «прекратить деятельность по производству молочной продукции», но это решение ещё может быть обжаловано. Вердикт суда о приостановке работы предприятия на 90 суток подлежит немедленному исполнению, но также может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, претензии к заводу, который с января 1956 года вышел из состава Юрьевецкого молокозавода, Управлением Роспотребнадзора предъявлялись неоднократно. Осенью 2017 года по результатам проверки предприятие было оштрафовано на 300 тыс. рублей, так как один из видов производимого молока являлся «недоброкачественным и фальсифицированным продуктом».

В июле 2018 года претензии возникли к творогу, пробы которого, как оказалось, не соответствовали техрегламенту, а употребление этого продукта создавало «повышенный эпидемический риск и опасность для здоровья граждан». И это далеко не все выявленные на предприятии надзорными ведомствами нарушения. В связи с тем, что нарушения со стороны ОАО носили систематический характер, в конце октября 2018 года судом было принято решение о приостановке деятельности на 60 суток. Этот вердикт молокозавод, поставляющий продукцию в торговые сети Нижегородской области, пытался оспорить, но вторая инстанция оставила его в силе.

«Общество обратилось в арбитражный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела. ОАО «Сокольский молокозавод» указывает, что им были предприняты все необходимые, достаточные и зависящие от него меры по соблюдению правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. По мнению заявителя, суд вынес решение в отсутствие представителя общества, не дав возможность представить соответствующие доказательства. Как указывает общество, отбор проб (образцов) продукции 11.07.2018 года производился из продукции, которая не предназначалась к дальнейшей реализации, а подлежала утилизации, (соответствующие документы могли быть представлены обществом в суд), пробы были взяты в отсутствие представителей общества», — отмечалось в определении суда.

Доводы компании не возымели должного эффект и суд, указав, что «результаты исследований свидетельствуют о том, что продукция является фальсифицированной», отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Также были опровергнуты иные аргументы заявителя.

В середине декабря 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел ещё один иск Управления Роспотребнадзора по региону о привлечении ОАО к административной ответственности. Иск был удовлетворен и завод привлекли к административной ответственности «по части 3 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде приостановлении деятельности сроком на 90 суток». Подробности дела пока неизвестны, полное решение суда не изготовлено.

«Указанный срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента фактического приостановления деятельности. Настоящее решение подлежит немедленному исполнению. Для чего копию настоящего решения направить в Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области. Принудительное исполнение осуществляется непосредственно на основании настоящего решения (часть 4.2 статьи 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Настоящее решение вступает в законную силу по истечении 10-ти дней со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не будет изменено или отменено, вступит в законную силу со дня принятия постановления судом апелляционной инстанции», — отмечается в определении суда и уточняется, что решение можно обжаловать в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение 10-дневного срока со дня принятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАО с уставный капиталом 100 тысяч рублей учреждено Ларисой Громогласовой в 2012 году. Она также совместно с компанией из Белиза является совладельцем другой компании молочной сфеы Нижнего Новгорода — ООО «Молпромторг». Любопытный факт: в выписке из ЕГРЮЛ в данных о заводе с конца августа 2018 года стоит пометка о том, что «регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)».

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