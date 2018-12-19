Реальные доходы граждан России в ноябре сократились на 2,9%

Москва, , 17:29 — REGNUM Реальные доходы российских граждан в ноябре сократились на 2,9% в годовом выражении. Такие данные приводятся в опубликованном 19 декабря докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в ноябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 2,9%», — говорится в докладе.

При этом за период с января по ноябрь 2018 года, по оценке Росстата, реальные доходы граждан увеличились на 0,4% в годовом выражении. Уточняется, что эти данные приведены без учёта единовременной выплаты за 2017 год.

Реальная заработная плата, согласно докладу, за ноябрь увеличилась на 4,6%, а за период с начала года — на 7,4% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре составила 42 750 рублей.

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