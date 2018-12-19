Экс-губернатор Полтавченко стал членом совета директоров ОСК

Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко избран в состав совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Это следует из обновленного списка аффилированных лиц ОСК, опубликованного 18 декабря на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации».

Согласно документу, Полтавченко является членом совета директоров акционерного общества с 17 декабря 2018 года.

Напомним, кандидатура Полтавченко была включена в список на избрание в совет директоров ОСК от имени государства 8 декабря распоряжением правительства РФ, подписанным Дмитрием Медведевым.

Пост главы совета директоров ОСК был обещан Георгию Полтавченко президентом страны Владимиром Путиным в день отставки экс-губернатора 3 октября 2018 года. Но для того, чтобы его занять, необходимо соблюсти довольно сложную официальную процедуру, первым этапом которой и стало избрание Полтавченко в совет директоров ОСК.

В настоящее время пост главы совета директоров ОСК занимает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Действующий президент ОСК Алексей Рахманов также остается в составе совета директоров компании.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» учреждено 21 марта 2007 года в соответствии с указом президента России. 100% акций АО «ОСК» находится в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Корпорация — крупнейшая судостроительная компания России с персоналом свыше 80 тысяч человек.

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