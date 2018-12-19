Нацбанк Украины решил судьбу дочерней структуры ВТБ

Киев, , 14:50 — REGNUM Дочерний банк ВТБ на Украине подлежит ликвидации. Такое решение принято Национальным банком Украины (НБУ), говорится в сообщении украинского регулятора.

Решение об отзыве лицензии и ликвидации АО «ВТБ Банка» НБУ принял 18 декабря по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц, уточнили в организации.

Дочерний банк ВТБ в конце ноября был отнесен к категории неплатежеспособных банков. В НБУ решение объяснили «отсутствием реальных действий со стороны владельцев», направленных на повышение ликвидности, а также нарушением требований банковского законодательства Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд игроков банковского сектора претендовали на активы и обязательства дочернего банка ВТБ на Украине. В их числе был Первый украинский международный банк, украинский Альфа-банк и ТАСкомбанк.

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