Российские банки сворачивают бизнес на Украине — глава НБУ

Киев, 7 декабря 2018, 18:13 — REGNUM Дочерние структуры российских банков ВТБ, Сбербанк и ВЭБ сокращают свои активы и готовятся уйти с Украины, заявил глава национального банка Украины Яков Смолий 7 декабря в интервью информационному агентству Reuters.
Чиновник отметил, что за постмайданные годы активы российских банков на Украине сократились более чем в 2,5 раза.
«Российские банки находятся под санкциями. Для них действует запрет на вывод активов за пределы Украины в материнские структуры…» — рассказал Смолий.
Он также спрогнозировал закрытие представительств российских банков на территории Украины, однако не уточнил сроки.
Напомним, в конце ноября 2018 года нацбанк Украины признал украинский филиал ВТБ неплатёжеспособным.
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В банке заявили, что ситуацию спровоцировали украинские власти и что банк намерен обратиться в международные суды с целью наказать украинских чиновников.
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