Меняются правила перерегистрации компаний в российских офшорах

Москва, , 11:42 — REGNUM Пакет законов, вносящих изменение в закон о международных холдинговых компаниях и уточняющих порядок налогообложения таких компаний, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Речь идет о двух законах, первоначальная редакция которых касалась других вопросов. Так, ко второму чтению в законопроект об освобождении уполномоченного по правам ребенка от госпошлины были внесены уточняющие нормы по правилам и особенностям налогообложения международных компаний, которые перерегистрировались в российской юрисдикции. Второй закон прописывает нормы функционирования резидентов свободной экономической зоны в Крыму, однако в ходе рассмотрения законопроекта в нем также появились нормы о юридических тонкостях редомициляции (процесса перерегистрации компании из одной юрисдикции в другую).

Так, новые нормы законов прописывают правила регистрации международных компаний во внутренних офшорах РФ. Речь идет о специальных административных районах (САР), которые созданы в РФ на островах Октябрьский и Русский. Регистрироваться на этих островах смогут только иностранные компании. Они получат налоговые и валютные льготы: доходы, полученные в виде дивидендов, а также по доходам от реализации акций не будут облагаться налогами. Кроме того, им также предлагается предоставить льготные ставки по налогу на прибыль.

Закон уточняет, что теперь международная компании, зарегистрированная в САР, будет подчиняться только российскому праву. Однако при этом акционеры иностранной компании смогут сохранить в том же объеме права участия в международной компании и связанные с таким участием обязанности.

Кроме того, в отношении перерегистрирующихся компаний также уточняются правила применения законов об АО и ООО. Так, они не будут подчиняться этому закону. Однако при этом в рамках закона об АО к компаниям будут применяются ограничения в части добровольного предложения о приобретении более 30% акций публичного общества, а также правила выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95% акций.

Теперь все желающие международные компании смогут перерегистрироваться на территории РФ. Ранее о таком желании уже заявляла компания En+ Олега Дерипаски и подконтрольный ей «РусАл», который подпадал под антироссийские санкции.

Как объяснял накануне глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), такие изменения необходимы сегодня, когда риски санкций велики.

«Отсутствие механизма перехода в российскую юрисдикцию будет создавать риски для наших компаний в случае внезапного принятия санкций. Это будет просто попытка обвалить стоимость акций наших компаний. И это реальные риски, которые оценивались. Именно поэтому к нам обратилось правительство с просьбой ускорить рассмотрение тех норм, которые предлагались», — отметил Макаров.