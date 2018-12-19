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В Екатеринбурге назначен новый директор «Спецавтобазы»

Экономика

Им стал депутат гордумы Григорий Вихарев

Екатеринбург, 19 декабря 2018, 11:39 — REGNUM  В Екатеринбурге муниципальное предприятие «Спецавтобаза» обрело нового директора. Им стал депутат городской думы Григорий Вихарев, пишут местные СМИ.

Информацию о назначении журналистам подтвердили в администрации города.

Ранее муниципальное предприятие возглавлял Сергей Пономарёв. Но в начале декабря он уволился. По некоторым данным, его попросили написать заявление об уходе по собственному желанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спецавтобаза» является одним из региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. К работе в этом качестве она приступит с 1 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен временный руководитель екатеринбургской «Спецавтобазы»

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