Губернатор Колымы: «Ни одна больница закрыта не будет»

Магадан, Магаданская область, , 10:03 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов прокомментировал ситуацию с предстоящим массовым сокращением работников в колымских больницах. Он пообещал, что ни одна больница закрыта не будет, однако назвал ситуацию в здравоохранении региона «ненормальной», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Ни одна больница закрыта не будет. Но систему расходования бюджетных средств пересмотрят», — привело слова главы региона ИА Магаданмедиа

«Дефицит бюджета здравоохранения региона составляет 1,9 млрд рублей. Ситуация в здравоохранении ненормальная, об этом я сказал еще в июне. На заседании Облдумы мы приняли решение увеличить кредитный портфель еще на 3 млрд, из них 1,5 млрд — на медицину», подчеркнул губернатор.

Носов обратил внимание на неэффективное расходование бюджетных средств.

Глава региона поручил главам районов проанализировать деятельность учреждений здравоохранения, представить отчеты для дальнейшей модернизации предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с огромным дефицитом финансов в 1,9 млрд рублей на Колыме пройдут массовые сокращения работников больниц. Пока власти обещают сокращать только обслуживающий и управленческий персонал, которого, по их словам, слишком много. Будет сокращено и количество госпитализаций в круглосуточных стационарах, критерии помещения в стационар станут намного жестче. Будут сокращены площади больниц, урезаны расходы на коммуналку, обслуживание.