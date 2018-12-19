Студенты из Тюмени представили работодателям проекты в сфере логистики

Тюмень, , 09:44 — REGNUM Магистранты Тюменского индустриального университета, обучающиеся по направлению «Технология транспортных процессов», представили свои проекты работодателям на отчётном научно-практическом семинаре. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Десять студентов 1 и 2 курсов программы «Логистический аудит транспортных процессов и систем» приняли участие в проекте «Повышение эффективности деятельности предприятий г. Тюмени с помощью инструментов «Бережливого производства». На пилотных предприятиях, которые первыми участвуют в реализации программы «Повышение конкурентоспособности экономики» на 2018−2025 гг.», обучающиеся проводили аудит, применяя методы «Бережливого производства». Проект позволил состояться партнёрству с тюменском региональным центром компетенций, и положил начало сотрудничеству.

Проект «Снижение затрат на транспортные и технологические операции в системе обращения с ТБО методами сити-логистики» группа студентов выполняла по заказу Единого регионального оператора Тюмени. Студенты проанализировали технологические и транспортные операции в процессе вывоза твёрдых бытовых отходов, предложили методы по оптимизации маршрутов транспорта.

Интерес вызвал и проект «Оптимизация грузового каркаса г. Тюмени», выполненный по заказу департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. В настоящее время общая оптимизированная схема разрешенного движения грузового транспорта в Тюмени отсутствует. Проектная группа проанализировала более 1500 паспортов автомобильных дорог, для того, чтобы составить схему грузового каркаса. На составленной схеме были выявлены недочеты, которые необходимо устранить для безопасного движения транспорта и эффективной организации грузового движения. Проект рассчитан на два семестра, в следующем семестре магистрантам предстоит составить имитационную модель движения грузового транспорта по улично-дорожной сети, обосновать предложение по её оптимизации.

Проект «Формирование пула инновационных решений для логистики сети поставок компании «СИБУР» магистранты 2 курса выполняли в рамках кейс-чемпионата Challenger. Представители компании высоко оценили решения, предложенные обучающимися.

Отмечается, что каждый проект выполняется группой обучающихся под конкретный заказ предприятий или государственных структур. Авторы такого подхода считают подход «learning by doing» (обучение в процессе деятельности) гораздо эффективнее, чем просто аудиторные занятия.

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